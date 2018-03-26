القاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء و السرقة في قلقيلية

رام الله- وطن للأنباء: ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص بتهمة الاعتداء على مواطن بآلة حادة (سكين) وسرقة مركبته في مدينة قلقيلية.

ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تقديم شكوى من قبل مواطن لشرطة المباحث العامة في قلقيلية مفادها قيام شخص بالقدوم إليه طالبا شراء مركبته الخاصة و قام بالاعتداء عليه بآلة حادة والصعود إلى المركبة ولاذ بالفرار من المكان، وبعد البحث و التحري والمتابعة من قبل المباحث العامة في شرطة قلقيلية، تم الاشتباه بشخص و إلقاء القبض عليه وبعد سماع أقواله أفاد بالتهمة الموجه إليه وقد تم ضبط المركبة المسروقة بحوزته .

وأكد البيان أنه تم توقيف الشخص المتهم بالاعتداء و السرقة وسيتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال و إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.