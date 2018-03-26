وزارة الإعلام تدعو لمحاسبة قاتلي الشهيد عودة في "الجنائية الدولية"

رام الله- وطن للأنباء: أكدت وزارة الإعلام أن تبرئة قاتلي الشهيد محمود عودة من قصرة جنوب نابلس هو استباحة لدمنا، ودعوة علنية للمستوطنين والمتطرفين للفتك بأبناء شعبنا.

واشارت الى أن قرار محاكم الاحتلال يثبت مرة أخرى أن إسرائيل توفر الغطاء القانوني لعصابات المستوطنين، وتطلق يدهم لممارسة العدوان، والاستهتار بالقانون الدولي.

ودعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان، والأطر الساهرة على القانون الدولي إلى اعتبار مؤسسات الاحتلال القضائية شريكة في جرائم القتل بدم بارد، وممارسة التنكيل والتحريض.

وقالت، إن جهازًا قضائيًا يمنح الحماية لقتلة عائلة دوابشة في دوما، ولا يعاقب حارقي الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، ويطلق سراح قتلة الشهيد عودة ينبغي مقاضاة الواقفين خلفه في المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.