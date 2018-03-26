الاتحاد الأوروبي يحتفل باليوم العالمي للمياه مع الأطفال في غزة

رام الله- وطن للأنباء: احتفل الاتحاد الأوروبي هذا العام باليوم العالمي للمياه في غزة مع أكثر من 500 طالب فلسطيني، ويأتي هذا النشاط بعد أيام قليلة فقط من قيام الاتحاد الأوروبي بتنظيم مؤتمرا للمانحين لجمع تمويل لمشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، حيث تم خلال المؤتمر تعهد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدفع 456 مليون يورو للمحطة التي سَتُزَوِد أهالي قطاع غزة بمياه شرب آمنة ونظيفة.

نظَّمَ الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يوماً مفتوحاً في مدرسة البراق في غزة احتفالا بيوم المياه العالمي، حيث تم الحفل بمشاركة 500 طالب من الصف الأول وحتى الصف السادس في سلسلة من الألعاب التفاعلية والأنشطة والمسابقات والتعليمية المتعلقة بالمياه. كما تم تزيين المدرسة بمجسمات من الإسفنج تحمل أفكاراً تتعلق بالمياه. ثُم قام 150 طالب من الصفين الخامس والسادس بتنظيف جزء من شاطئ غزة وذلك اتساقاً مع الموضوع العالمي لسنة 2018 وهو "الطبيعة من أجل المياه". واختتم النشاط بتَجَمَع الطلاب على الشاطئ لإرسال رسالة إلى العالم حول الحاجة المُلِحَّة لِحَّل أزمة مياه غزة.

"أقل من 4 بالمائة من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب، والبحر الذي يحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي. هذا تحدٍ حقيقي لسكان غزة الذين نصفهم من الأطفال، ويُضاف إلى القائمة الطويلة من المصاعب التي يواجهها أهالي غزة". هذا ما جاء على لسان نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون، الذي أضاف "لذلك فإن المياه تُشَكِّل أحد القطاعات التي تُرَكِّزُ عليها مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين. فقد قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في السنوات الخمس الماضية أكثر من 230 مليون يورو لدعم قطاع المياه في غزة".

تُعاني غزة من نقص حاد في مياه الشرب ذات الجودة والآمنة. الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمياه الصرف الصحي والصحة خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى نقص الوقود والكهرباء، جعل من مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي أمراً مستحيلاً. كما يعمل التلوث المُستمر للمياه الجوفية على تفاقم المخاطر الصحية، وسيتدهور الوضع أكثر بدون تدخلات هامة وعاجلة مما يزيد من المخاطر الصحية خاصة بالنسبة للأطفال في المتجمعات الأكثر فقراً في غزة.

يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم تنفيذ سلسلة من التدخلات الإستراتيجية تُنَفِذُها سلطة المياه الفلسطينية للتعامل مع هذه الأزمة. كما يستثمر الاتحاد الأوروبي بعدد من برامج تحلية المياه وإدارة النفايات الصلبة بما في ذلك بناء مرافق تحلية مياه تعمل على توفير مياه آمنة للآلاف من أهالي غزة.

كما يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم سلطة المياه الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل ضمان استدامة الوصول إلى وإدارة موارد المياه وبناء وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتطوير محطات تنقية مياه الصرف الصحي في مناطق تندر فيها الموارد المائية.