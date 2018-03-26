بن سلمان يقر بان نشر الوهابية جاء بطلب من حلفاء السعودية لمحاربة السوفييت

وطن للأنباء- وكالات: قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن استثمار المملكة في نشر الوهابية كان بطلب من الحلفاء خلال فترة الحرب الباردة لمنع الاتحاد السوفييتي من التغلغل أو كسب نفوذ في دول العالم الإسلامي.

وأوضح بن سلمان رداً على سؤال لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن الاتهامات بالإرهاب الموجهة للوهابية "جذور الاستثمار السعودي في المدارس والمساجد تعود إلى فترة الحرب الباردة عندما طالب الحلفاء السعودية باستخدام مواردها لمنع الاتحاد السوفييتي من تحقيق نفوذ في الدول الإسلامية".

وتابع أن "الحكومات السعودية المتعاقبة ضلّت الطريق وأنه يتوجب علينا اليوم إعادة الأمور إلى نصابها"، في ما يتعلق بتمويل الوهابية، لافتاً إلى أن هذا "التمويل اليوم يأتي بنسبة كبيرة من مؤسسات خاصة تتخذ المملكة مقرا لها، وليس من الحكومة"

المصدر: "واشنطن بوست"