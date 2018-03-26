خطة أعضاء الكابينت لإفشال مسيرة العودة

وطن للأنباء- وكالات: كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، الاثنين، عن بعض المقترحات التي جرى مناقشتها خلال جلسة الكابينت أمس لحرف مسيرة العودة عن مسارها، المقررة الجمعة.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن عضو الكنيست ووزير الطاقة "يوفال شتاينتس" اقترح خلال الجلسة إلقاء الأغذية والأدوية أمام المتظاهرين من الجو عبر الطائرات، معتقدًا أن الجماهير قد ينشغلون بها بدلاً من إكمال طريقهم.

وبرر "شتاينتس" مقترحه أن إسرائيل ستكسب مرتين من تلك خطوة؛ الأولى أن تخصم فاتورة هذه الطرود من عائدات الضرائب الفلسطينية، أما المكسب الثاني فيتمثل في إظهار إسرائيل بمظهر الحريص على غزة ومقارنتها بالسلطة التي ترغب بقطع الكهرباء عن السكان هناك.

في حين، قال وزير الاستيطان وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف جالانت الذي حضر الجلسة أنه جرّب في إبان خدمته العسكرية بغزة عندما أشغل الفلسطينيين بالإفراج عن بعض الأسرى قبل 500 متر من الموقع الذي ساروا باتجاهه لاقتحامه، بالإضافة الى تجريبه إلقاء دُمى عليهم جوًا.

أما القناة فقد ذكرت أن تلك الأساليب" عفا عليها الزمن" وأنه في زمن الصورة هنالك شك في إمكانية نجاح أو تحقيق هذه الحلول، بينما قال أعضاء في الكابينت إن جوهر النقاش حول تلك المسائل يظهر مدى التورط الإسرائيلي في موضوع غزة.

وحذر قائد الجيش غادي آيزنكوت من أن الساحة الفلسطينية هي من أخطر الساحات حالياً وأنها قد تنفجر في أية لحظة، مشيراً إلى استعداد جيشه لأي طارئ.

ونقلت القناة عن آيزنكوت قوله "هنالك الكثير من التحديات أمامنا والأكثر تفجراً من بينها هي الساحة الفلسطينية ما يلزمنا بالحفاظ على جهوزية دائمة".

ومن المقرر أن تنطلق الجمعة المقبلة فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، للاعتصام في خيام العودة المنصوبة في الأماكن الشرقية للقطاع؛ تحضيرًا لاجتياز السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة.

المصدر: صفا