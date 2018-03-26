روسيا سترد بالمثل على قرار بعض الدول طرد دبلوماسيين روس

وطن للأنباء- وكالات: أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تأسف على قرار عدد من الدول الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية "قضية سالزبوري".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نأسف كثيرا على اتخاذ هذه القرارات".

وأشار الى أنه تم الاحتجاج بقضية "تسميم سكريبال" في سالزبوري كحجة من قبل هذه الدول للقيام بهذه الخطوة.

وقال بيسكوف: "كسبب لذلك يتم الإشارة يتم الإشارة الى قضية سكريبال، ونحن أكدنا مرارا على أن روسيا لا علاقة لها بهذه القضية".

وتابع: "سيتعين علينا دراسة الوضع القائم إثر إعلان عدد من الدول حول طرد دبلوماسيينا، وسنبحث الوضع بشكل أساسي عبر وزارة الخارجية، وبعد ذلك ستعرض على الرئيس مقترحات حول الخطوات الردية".

وأشار إلى أن "رئيس الدولة سيتخذ القرار النهائي".

وفي حديث حول سبل الرد على ذلك، أشار الى أنه "بالتأكيد سيتم الاسترشاد بمبدأ التعامل بالمثل".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تأسف على قرار عدد من الدول الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس.

وحول الرد على قرار تلك الدول قال بيسكوف:

سنتعامل على أساس التعامل بالمثل، روسيا لا علاقة لها بقضية سكريبال.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا تعرب عن احتجاجها الشديد على اتخاذ عدد من الدول الغربية قرارات حول طرد دبلوماسيين روس في قضية سالزبوري.

وجاء في بيان الوزارة: "نعرب عن احتجاجنا الشديد بسبب اتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو بقرار طرد الدبلوماسيين الروس".

وهذه قائمة بالدول الأوروبية وعدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من كل دولة:

بولندا 4 دبلوماسيين ؛ ليتوانيا 3 دبلوماسيين؛ لاتفيا دبلوماسيا واحدا؛ أوكرانيا 13 دبلوماسيا؛ فرنسا 4 دبلوماسيين؛ الجمهورية التشيكية 3 دبلوماسيين؛ إستونيا دبلوماسيا واحدا؛ ألمانيا 4 دبلوماسيين؛ إيطاليا والدنمارك وهولندا دبلوماسيين اثنين من كل بلد.

المصدر: سبوتنيك