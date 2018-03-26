آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت ايسلندا مقاطعتها كأس العالم القادمة، والتي تقام في روسيا، خلال الفترة الواقعة بين 14 يونيو و15 يوليو، من الناحية الدبلوماسية.

ويأتي قرار آيسلندا بحسب "فرانس برس"، تضامناً مع المملكة المتحدة، التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها، إلى العرس الكروي، وذلك على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت وزارة الخارجية الآيسلندية في بيان لها: "من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل آيسلندا، تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فإن المسؤولين الآيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

وناشدت الحكومة الآيسلندية في بيانها السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.