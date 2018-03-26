بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو

وطن للأنباء- وكالات: رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المجمع التجاري "زيمنيا فيشنيا" لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو الروسية، الذي راح ضحيته 64 شخصا.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات من الرعب والهلع التي عاشها المتبضعون، بعد اندلاع الحريق في أروقة المجمع التجاري

وصرح مسؤول محلي في كيميروفو الروسية، إعلان الحداد مدة ثلاثة أيام على ضحايا حريق المركز التجاري في المدينة.

ووفقاً لعدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).

المصدر: سبوتنيك