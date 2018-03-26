رهط: مصرع طفلة دهسًا

وطن للأنباء- وكالات: لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها مساء اليوم، بعد تعرضها للدهس قرب منزلها في ضواحي مدينة رهط.

وعلم موقع "بكرا" أن رضيعة ، نُقلت قبل قليل الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وهي بحالة بالغة الخطورة، جراء تعرضها للدهس في ساحة المنزل.

وعلم أن الطواقم الطبية قامت بعمليات انعاش مكثفة للطفلة الرضيعة لكن دون جدوى ، وتم اعلان وفاتها.

كما أعلنت الشرطة أنه تم توقيف سائق المركبة وهو قريب الطفلة الضحية بشبهة ضلوعه بحادث الدهس بشكل غير متعمد .

المصدر: موقع بكرا