الحكم بالسحن على أسيرين شاركا في عملية الشهيد أبو سرور

بيت لحم- وطن للأنباء: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني اكرم سمارة، إن محكمة الاحتلال في "عوفر" حكمت أمس الاثنين، بالسجن الفعلي على أسيرن من بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير أن محكمة الاحتلال حكمت على الاسير محمد عيسى بربري (29 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما، فيما حكمت على الأسير سعيد اسامة هرماس (31 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 14 عاماً.

وتتهم سلطات الاحتلال الاسيرين بالمشاركة في عملية فدائية ضمن خلية الشهيد عبد الحميد أبو سرور.

يشار الى ان الأسيرين قضيا سابقاً سنوات في سجون الاحتلال.

وكان الشهيد عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) نفذ عملية فدائية بتفجير باص للمستوطنين في القدس المحتلة، في الثامن عشر من نيسان عام 2016.