مستوطنون للمقدسيين: أفرغوا الأقصى يوم الجمعة !

القدس- وطن للأنباء: علّقت جماعات "الهيكل المزعوم" في القدس المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، رسائل على جدران المدينة، يطالبون فيها المقدسيين بافراغ الأقصى يوم الجمعة.

وجاء في الرسالة التي علقتها "جماعات الهيكل"، مطالبات للمقدسيين والأوقاف الإسلامية بإفراغ الأقصى خلال يوم الجمعة القادم 30.3.2018، حيث يصادف ما يسمونه "يوم الأبكار التوراتي" والذي يسبق يوم الفصح، وذلك لتنفيذ قرابين الفصح التوراتي في الأقصى.

وجاءت هذه الرسالة بعد اصدار محكمة الاحتلال أول أمس، قرار يجيز للمستوطنين أداء طقوس ديني وتلمودية على أبواب الأقصى.

ومن المتوقع أن ينفذ المستوطنين اقتحامات واسعة جداً وانهتكات جسيمة للأقصى في يعد "الفصح اليهودي".

وكانت قوات الاحتلال أعلنت الاستنفار، خشية تنفيذ عمليات فدائية، وأعلنت اغلاق شامل للضفة وغزة لمدة 8 ايام تبدا الخميس القادم.