إيزنكوت: الساحة الفلسطينية حساسة وقابلة للانفجار

وطن للأنباء-وكالات: أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي ايزنكوت، أن الأوضاع في الساحة الفلسطينية حساسة جداً وقابلة للانفجار.

وقال إيزنكوت خلال مراسم منح أوسمة لضباط متفوقين بالجيش الليلة الماضية، إن حساسية الأوضاع القابلة للانفجار في الساحة الفلسطينية، تلزمنا بالحفاظ على أهبة الاستعداد بشكل متواصل.

وأضاف: "في الشمال، تتشبث إيران بالأراضي السورية ولبنان وتدعم تسلح منظمة حزب الله".

وشدد إيزنكوت على ضرورة العمل بصرامة وقوة حيال التهديدات المتطورة في الحلبة الاستراتيجية المتغيرة، وإثبات تفوقنا الواضح بهدف الدفاع عن الدولة وحسم المعركة أمام العدو، حسب زعمه.