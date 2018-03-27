نقل الأسير أنور عليان من سجن النقب إلى "رامون"

الخليل- وطن للأنباء: أفادت اذاعة صوت الأسرى، أن إدارة مصلحة السجون نقلت فجر اليوم الأسير أنور عمر حمدان عليان (42 عامًا) من طولكرم من سجن النقب الصحراوي إلى سجن رامون.

واعتبرت الإذاعة أن إدارة السجون تتعمد إجراء التنقلات التعسفية بحق الأسرى لإرهاقهم، مشيرةً إلى أن التنقلات تزيد من معاناة الأسرى وآلامهم داخل السجون.

يشار إلى أن الأسير عليان متزوج؛ ومعتقل منذ الرابع من أبريل عام 2003، ويقضي حكمًا بالسجن 23 عامًا بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.