الليزر الروسي يتفوق على الأمريكي

وطن للأنباء- وكالات: يفوق جهاز الليزر الحربي الروسي "بيريسفيت" سلاح الليزر الأمريكي كفاءةً.

أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي.

وقال نائب وزير الدفاع على شبكة التلفزيون إن المهندسين الأمريكيين صنعوا نماذج تجريبية من سلاح الليزر القادر على تدمير الآليات العسكرية المدرعة الخفيفة وتكبيد القوات المعادية خسائر بالأرواح البشرية.

ويعمل المهندسون الروس أيضا في هذا المجال، وقد أبدعوا ما يفوق الاختراعات الأمريكية كفاءةً.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى "أن الخبراء في مراكزنا النووية يتقدمون في هذا المجال".

وفي ظن الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي فإن وظيفة جهاز "بيريسفيت" تتمثل في مكافحة الطائرات والصواريخ المعادية، فاستخدام الليزر لهذا الغرض أقل تكلفة بكثير من استخدام الصواريخ الاعتراضية.

يجدر بالذكر أن شركة "رايثون" الأمريكية عرضت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كيف يعمل جهاز الليزر القابل للتنقل HELWS-MRZR. وأظهر مقطع الفيديو تدمير الطائرة المسيرة بدون طيار بشعاع الليزر غير المرئي.