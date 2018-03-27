الاحتلال يجري أعمال ترميم بالمنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس- وطن للأنباء: قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن الأهالي تفاجأوا بوجود مقاول إسرائيلي، يقوم بأعمال ترميم في المنطقة الأثرية في البلدة.

وأوضح عازم، أن الاحتلال يحاول فرض سيطرته على المنطقة الأثرية سبسطية؛ من خلال الاقتحامات المتكررة للبلدة وإزالة العلم الفلسطيني بشكل دائم.

وأضاف أن المقاول وضع سياجا حول عدد من المناطق الأثرية في البلدة، وهناك تخوفات من إقامة احتفالات عيد " الفصح" في المنطقة الأثرية كما العادة، وإغلاقها أمام المواطنين.