قنابل وسكاكين بحوزة 3 شبان تسللوا من غزة

غزة- وطن للأنباء: قال بيان لجيش الاحتلال، انهم اعتقلوا صباح اليوم الثلاثاء، 3 شبان، بعد اجتيازهم السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وزعم البيان ان المعتقلين كان بحوزتهم سكاكين وقنابل، وتمكنوا من الدخول الى مسافة أكثر من 10 كيلو متر في مستوطنات الغلاف، واقتربوا من قاعدة "تساليم" العسكرية".

وقد صدرت التعليمات بإنهاء حالة التاهب الأمني التي فُرضت صباحاً، ومنعت خلالها الحركة في المنطقة الجنوبية المحاذية لحدود قطاع غزة.

ووصف جيش الاحتلال أن عملية التسلل هذه تعتبر الأكثر خطورة منذ الحرب على غزة صيف 2014.