ضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة الخليل

وطن للأنباء: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، بأن الجهاز في محافظة الخليل ضبط ظهر اليوم الثلاثاء، مشتلا لزراعة اشتال مخدرات في منطقة الرماضين ببلدة الظاهرية، بناء على معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية.

وأضاف البيان، ان المشتل معد بتقنيات جيدة لإنتاج هذه الاشتال حيث بلغ عددها 1200 شتلة وطولها متر ونصف، وجاري تسليمها لجهة الاختصاص وتحويل المتهمين للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد أن تعليمات المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بضرورة ملاحقة هذه الآفة واجتثاثها داخل المجتمع بالتعاون مع جهة الاختصاص في الشرطة والقضاء، وان الجهاز ينفذ هذه التعليمات وفق النظام والأصول القانونية المعمول بها.