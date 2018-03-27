وزير داخلية الاحتلال: معبر الكرامة سيفتح 24 ساعة في الصيف باستثناء يومين

أريحا- وطن للأنباء: قال وزير الداخلية في حكومة الاحتلال آريه درعي وخلال جولة له في معبر الكرامة، ان التحضيرات قائمة لفتح المعبر في أشهر الصيف المقبل، 24 ساعة يوميا في أيام الأسبوع من الاحد حتى الخميس.

وأضاف أن المعبر يفتح يوم الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر.

وقال درعي ان اشهر الصيف تشهد حركة كبيرة على هذا المعبر الدولي كما وصفه.

فيما أكد المكتب الاعلامي في وزارة الشؤون المدنية، لـ وطن أن اتفاق سابق قضى بفتح معبر الكرامة 24 ساعة خلال الصيف، حيث سيبدأ من بداية شهر أيار.