اعتقال مقدسي بزعم حيازة سلاح "عوزي" بسيارته

القدس- وطن للأنباء: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل شابًا مقدسيًا بزعم أنه كان يُخبئ أسلحة داخل مركبته في القدس.

وأفاد موقع "0404" العبري اليوم الثلاثاء، أنه تم الاشتباه بمركبة أحد الفلسطينيين شرق القدس أوقفها ضباط من الشرطة الإسرائيلية هناك.

وأوضح أنه عقب تفتيش صاحب المركبة، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، تم ضبط حقيبة تحتوي على أسلحة من نوع "عوزي" بسيارته.

وأشار إلى أنه تم اعتقال الشاب وهو من سكان شرق القدس، للتحقيق معه في حيازة السلاح في مركز الشرطة "عوز" في المدينة.