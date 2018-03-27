عضو كنيست: فلنبعد عائلات منفذي العمليات الفدائية الى غزة

القدس- وطن للأنباء: قالت عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرفة عن حزب الليكود، عناة باركو، انها أرسلت مذكرة الى رئيس حكومة الاحتلال تطالب فيها بتبني مشروع قانون جديد يتيح ابعاد عائلات الاسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية الى غزة.

وتابعت باركو، وهي عضو في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، ان السلطة الفلسطينية تربط بين المنفذين وعائلاتهم من حيث دفع مرتبات شهرية لهذه العائلات، وعلى ذلك فان العائلات هي جزء من دائرة العمل الذي يقوم به المنفذون.

كما ان ابعاد العائلات الى غزة لا يخرق القانون الدولي اذ ان السلطة الفلسطينية تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية منطقة واحدة في اطار ولاية السلطة، وفق قولها.