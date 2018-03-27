تقرير: الحرب القادمة مسألة وقت واسرائيل ستواجه لبنان وسوريا في جبهة واحدة في المواجهة المقبلة

رام الله – وطن للانباء: شكل تعاظم الوجود الايراني في سوريا احد اهم المتغيرات والتحديات لدى الاحتلال الاسرائيلي عام 2017 ، ووصفته اسرائيل بتطور استراتيجي جديد واساس لتشكيل تهديد مستقبلي تقليدي خطير عليها، حسب ما كشفه تقرير مدار الاستراتيجي السنوي "المشهد الاسرائيلي" لعام 2018.

واوضح التقرير ان المصادر الاسرائيلية تشير الى ان ايران وبعد انهيار تنظيم داعش عززت وجودها في المناطق المحررة في سوريا من اجل استخدامها لنقل الاسلحة الى حزب الله في لبنان وتدشين ممر بري من ايران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وصولا لمنفذ على الساحل الشرقي لحوض المتوسط عبر لبنان .

وترى اسرائيل حسب التقرير ان ايران تسعى الى استثمار دعمها للحكومة السورية باقامة قواعد ومعسكرات لجماعات تدعمها، وإقامة بنى تحتية لصناعة الاسلحة وتخزينها، كما تسعى ايران من خلال وجودها بالقرب من اسرائيل الى خلق ساحة مواجهة جديدة في الجولان بعيدا عن مواقعها النووية.

ورغم التطور الهائل على الجبهة الشمالية، اكد التقرير ان الجبهة الفلسطينية لا تزال اكثر الجبهات القابلة للانفجار وفق التقديرات العسكرية الاسرائيلية التي عبرت عنها وثيقة" استراتيجية جيش الاحتلال " التي انتشرت نهاية 2017، لكنها تبقى ثاني التهديدات التي يستعد لها الجيش بعد ما أسمته الوثيقة "تهديد المحور الشيعي " الذي تؤسس له ايران ويضم سوريا الى جانب حزب الله.

ونظرا للتهديد الذي تمثله الجبهة الشمالية، فقد حددت اسرائيل خطوطا اطلقت عليها اسم "حمراء" وهي منع نقل اسلحة نوعية من سوريا لحزب الله ومنع بناء مصانع للتصنيع العسكري وخاصة الصاروخي في لبنان .

ورسمت التقديرات الاسرائيلية شكل المواجهة المقبلة، من خلال الادعاء ان الجبهتين السورية واللبنانية اندمجتا في جبهة واحدة جدية وهو ما يعني ان الحرب المقبلة ستكون اول حرب تخاض امام الجبهة الشمالية المتحدة وليس امام جبهة منفردة سواء اكانت اللبنانية ام السورية.

وتطرق التقرير الى المواجهة المصغرة التي حدثت في 10 شباط الماضي، حين استطاع الجيش السوري اسقاط طائرة عسكرية لجيش الاحتلال بعد شن غارات على سوريا ، والتي كان من الممكن ان تتحول الى مواجهة واسعة لولا التدخل الروسي.

ورغم التحديات التي تواجهها اسرائيل على الجبهة الشمالية الا ان بعض العوامل لا تزال تعزز تفوقها الاستراتيجي واهمها وجود بيئة عربية مريحة بسبب انشغال العالم العربي بمشاكله الداخلية، والانقسام والاستقطاب والتشرذم بين الدول العربية وانقسامها في عدة محاور .

من جانبه قال الباحث والمحلل في مركز مدار انطوان شلحت ، لوطن للانباء ان "الجبهة الفلسطينية (الجنوبية) والجبهة الشمالية قد تشتعلان في الوقت نفسه، نظرا لما تقول اسرائيل انه تمدد ونفوذ ايران، لكن الجديد في الامر ان التوقعات تشير الى انه في حال اندلاع حرب فنها قد تمتد الى الجبهتين".

واوضح شلحت ان التقديرات الاسرائيلية تشير الى انه في ظل الاوضاع المأساوية في قطاع غزة، فأن حماس تتجه الى ايران بشكل اكبر وهذا يقود التقديرات العسكرية الاسرائيلية الى انه في حال اندلاع الحرب في الشمال فقد تندلع في الجنوب والعكس كذلك.

واضاف شلحت ان التقديرات الاسرائيلية تقوم على ان الجبهة الفلسطينية قابلة للاشتعال لانها غير متوقعة اكثر من الجبهة الشمالية، لان الحديث يجري عن دولة مثل ايران ومنظمة مثل حزب الله.

وعن استعداد الجبهة الداخلية الاسرائيلية للحرب المقبلة، قال شلحت ان وزير الحرب افيغدور ليبرمان قال قبل يومين ان الجبهة الداخلية الاسرائيلية مستعدة للحرب في الجنوب (قطاع غزة) بمقدار كاف، لكن هذا الاستعداد ليس كافيا في الجبهة الشمالية.

واشار الى ان الجبهة الداخلية الاسرائيلية ليست جاهزة بشكل كاف لحرب جديدة، استنادا لامرين ، ان كل عمليات التحصين للجبهة الداخلية لا تسير بوتيرة متسارعة ،وان ترسانة الصواريخ التي تمس الجبهة الداخلية الاسرائيلية زادت اضعافا ودقة.