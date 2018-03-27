"تنظيم قطاع الكهرباء": 30% من سوق الكهرباء تابع للبلديات والمجالس المحلية

وطن للأنباء: قال مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إسماعيل علاونة، إن 30% من سوق الكهرباء في الوطن تابع للبلديات والمجالس المحلية، وتعمل الحكومة حاليا على ضمهم لشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف علاونة خلال ورشة عمل توعوية في مديرية شرطة سلفيت، اليوم الثلاثاء، لعدد من منتسبي الشرطة في المديرية، إن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بالتعرفة الكهربائية، مشيرا إلى آلية الاشتراك في المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية (المنزلي) وأهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج التيار الكهربائي.

وأوضح أن هناك مجال لـ600 منزل آخر للاشتراك في هذه المبادرة، حيث أنه سبق واشترك 400 منزل في هذه المبادرة المخصصة فقط لـ1000 منزل.

وفيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء، قال علاونة إن الأصل في الترشيد هو تغيير عادات الاستهلاك لتوفير الطاقة، ومن ثم اللجوء للأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة، خاصة الإضاءة الموفرة والتركيز على التوفير في المكيفات وأدوات التدفئة، إضافة إلى عادات سليمة يجب أن يكتسبها المواطن في استخدامه اليومي للكهرباء.

وعرف علاونة الحضور على كيفية احتساب التعرفة الكهربائية ورسوم ربط الخدمة الكهربائية، إضافة إلى خطوات تقديم الشكاوى على شركات التوزيع في دائرة شؤون المستهلكين في المجلس.

وشدد على أن مراكز خدمة الجمهور من خلال شركات التوزيع يجب ان تضع لافتة واضحة لأسعار الكهرباء، إضافة إلى عنوان المجلس وطريقة الاتصال به.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش توعوية يقوم بها المجلس حاليا مع إدارة جهاز الشرطة الفلسطينية.