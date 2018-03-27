صور .. معرض" من العالم الى القدس" .. حين يفضح الفن الاحتلال للعالم

رام الله - وطن للأنباء: افتتحت بلدية رام الله معرض الكاريكاتير الفني " من العالم إلى القدس " اليوم، بمشاركة 150 رسام كاريكاتير من 40 دولة، في مدينة رام الله، وسط حضور دبلوماسي دولي تمثل بسفراء دول مالطا والبرتغال ولتوانيا وجنوب افريقيا وبلدية ليفرامنتو البرازيلية.

وسلط الفنانون في لوحاتهم التي عرضت في الشارع المقابل لبلدية رام الله على اعتداءات الاحتلال، حيث ظهرت اللوحات كصرخة عالمية اممية تدعو لاسقاط الاحتلال، وسياساته ضد اعتقال الأطفال والمساس بالمقدسات.

ومن المقرر ان يجول المعرض مدنا ودولا من مختلف قارات العالم.

و قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد ف كلمة له خلال حفل الافتتاح إن المعرض غير تقليدي، فاللوحات معروضة في الشارع للجمهور، وجاءت في الوقت الذي تتعرض فيه القدس لهجمة استيطانية شرسة، ويتعرض أطفال فلسطين لاعتداءات كبيرة.

واضاف " المعرض هو رواية الحكاية الفلسطينية ورسالة من فناني الكاريكاتير لشعوبهم ودولهم التي ستعرض فيها اللوحات".

من جانبه قال قيم المعرض فنان الكاريكاتير الفلسطيني محمد سباعنة في كلمة له "استطعنا جمع 150 رسام كاريكاتير من 40 دولة من مختلف القارات، وهو محور مهم في التضامن مع شعبنا، وجميع الرسامين سيعرضون رسوماتهم في دولهم وفي وسائل اعلام دولية، كما سيتم تنظيم المعرض لاحقا في بلجيكا".

واكد سباعنة، أن أكبر هدف للمعرض هو رفع الوعي عما يحدث للقدس وأطفال فلسطين، كما اكتسب المعرض قيمة فنية كبيرة، بعد مشاركة مؤسسات دولية مهتمة بالكاريكاتير.

يذكر ان المعرض اشترط على المشاركين انجاز عمل ضد أعتقال أطفال فلسطين، وضد قرار الرئيس الأمريكي ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة أو موقع الفنان ، الامر الذي يحول المعرض لصرخة للعالم تكشف له حقيقة ما يجري في فلسطين.