الفساد ومحاكمة نتنياهو التحدي الداخلي الابرز في دولة الاحتلال

رام الله – متابعة وتغطية وطن للأنباء: كشف تقرير مركز "مدار" الإستراتيجي لعام 2018، والذي يرصد المشهد الإسرائيلي لعام 2017، ان قضايا الفساد الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وما رافقها من تطورات كتقديم توصيات للشرطة بتقديم لوائح اتهام ضده، واحتمال محاكمته وحتى واستقالته، أحد ابرز التحديات الأساسية المؤثرة على المشهد الحزبي والسياسي الإسرائيلي.

واستند التقرير الى تحليلات بعض الجهات الاسرائيلية التي اشارت الى امكانية أن تسفر هذه القضايا عن تبكير الانتخابات العامة، إلى جانب احتمال ظهور اصطفافات حزبية جديدة للتنافس على تشكيلة الحكومة المقبلة.

التطورات المتسارعة في قضايا الفساد، وما سيترتب على توصيات الشرطة من نتائج ، تشير الى أن مستقبل نتنياهو السياسي بات على المحك أكثر فأكثر حسب التقرير، راسما التقرير سيناريوهين لمستقبل نتنياهو.

وقال التقرير إذا ما خرج نتنياهو من قضايا الفساد من دون لائحة اتهام، فإن ذلك قد يدشّن عهدا جديدا من حياته السياسية يكون فيه الزعيم (وليس رئيس الحكومة فقط) الوحيد لإسرائيل في المرحلة المقبلة، ، ما سوف يزيد شعبيته أمام قواعده الاجتماعية- الانتخابية الشعبية واليمينية، وسيبقى قائد اليمين للأعوام المقبلة ورئيس الحكومة لأعوام كثيرة كما وعد، أما في حالة تم تقديم لائحة اتهام، فإن ذلك سوف سيشكل نهاية لحياته السياسية، ويفتح المجال أمام حراك كبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، ليس بالضرورة أن تكون حدوده المشهد الحزبي الحالي .

لكن التقرير اكد بشكل قاطع، أن تغير القيادة السياسية في اسرائيل لا يعني انها ستشهد تغيرا في المواقف السياسية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان، وذلك بسبب انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وتحول خطاب اليمين المرتبط بالحفاظ على يهودية الدولة والحفاظ على المستوطنات والتعامل بعدائية مع المواطنين العرب والتشكيك بنوايا القيادة الفلسطينية من السلام إلى جزء من الخطاب المهيمن.

وقال الكاتب والباحث في الشأن الاسرائيلي انطوان شلحت في الفصل المخصص عن الاوضاع الداخلية الاسرائيلية في التقرير انه من الواضح ان اليمين الاسرائيلي لا يرغب في سقوط نتنياهو في هذه المرحلة لان ذلك يعني بعثرة الخارطة السياسية والحزبية مما يسمح بدخول لاعبين جدد ينتظرون سقوط نتنياهو وقد يشكلون بديلا للحكومة الحالية التي تعتبر الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، لافتا الى ان اقطاب الائتلاف الحكومي الاسرائيلي وهم الوزراء موشيه كحلون ونفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان وقادة الحزبين المتشددين دينيا شاس ويهدوت هتوراة اكدوا بقائهم في الحكومة بانتظار قرار المستشار القانوني بشان توصيات الشرطة.

وبعيدا عن فساد نتنياهو، اوضح شلحت ان من بين التغيرات الداخلية في دولة الاحتلال كانت انتخاب آفي غباي رئيسا لحزب العمل، والذي اطلق تصريحات اثارت نقاشات كبيرة وردود فعل مختلفة اهمها انه في كل حكومة سوف يشكلها فأنه لن يشرك القائمة المشتركة في الائتلاف الحكومي وان كل تسوية او حل دائم مع الفلسطينيين لا يجب ان يرافقه تفكيك للمستوطنات، ودعمه لقرارات الحكومة بشان طرد اللاجئين المهاجرين الافارقة