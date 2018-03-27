البرلمان الدولي في جنيف يصوت لصالح قرار يدين قرار ترامب بشأن القدس

رام الله-وطن للأنباء: صوت الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف مساء اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة لصالح قرار يدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، ويؤكد تناقضه مع الشرعية الدولية ويدعو لوجود الية متعددة الاطراف من خلال الأمم المتحدة لرعاية السلام، كما يرفض القرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وتقدمت بالقرار حول تداعيات قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، برلمانات دولة فلسطين والبحرين والكويت وتركيا بعد معركة سياسية كبيرة، نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية، .

وكان الاتحاد الدولي وافق يوم الاحد الماضي على اعتماد بند طارئ على جدول أعماله تحت عنوان: تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية.

الصالحي: القرار انتصار كبير للقضية الفلسطينية

الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، أشاد بالقرار وبجميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وانتصرت لقضيته العادلة .

وبين الصالحي في اتصال هاتفي مع "وطن للأنباء" من جنيف، أن" التصويت تم وسط عملية استقطاب كبيرة، لكنه حسم بدعم كبير من روسيا والصين والهند والمجموعة الافريقية، والمجموعتين العربية والإسلامية".

ولفت الصالحي إلى أن التصويت أثبت ازداوجية مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، التي وافقت على مشروع القرار في البداية ثم عادت لتناور عليه أثناء التصويت.

واعتبر الصالحي القرار انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية، ويؤكد وقوف العالم والشعوب الحرة إلى جانب عدالة قضيتنا، ورفضها أي مساس بالوضعية القانونية للقدس، مبيناً أن" الجبهة المناصرة للفلسطينيين حول العالم عادت ليكون لها صوت داعم للقضية الفلسطينية" .

ونافس مقترح القدس مشروعين آخرين، الأول تقدمت به إسرائيل يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الأوروبية، وتقدمت إسرائيل بمقترحها الذي صوتت ضده أغلبية ساحقة، وتم شطبه من جدول الاعمال.

وفاز المقترح العربي الإسلامي الذي رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس واعتبر القرار الأميركي بشأنها انتهاكا فظاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعد سلسة اتصالات ومشاورات خاضها الوفد الفلسطيني مع المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي.