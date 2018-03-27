الاحتلال يخطر بهدم منازل في سلوان بالقدس

رام الله - وطن للأنباء: أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

ووزعت طواقم تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، دفعة جديدة من اخطارات الهدم لمنازل مواطنين في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت في الثامن عشر من الشهر الجاري، عائلة المواطن المقدسي إسحق الشويكي، بهدم منزلها في حي العباسية ببلدة سلوان، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، لذريعة البناء غير المرخص.

كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، في السادس من نفس الشهر، مغسلة مركبات، انفس الذريعة.

وفا