"فيسبوك" يواصل محاربة المحتوى الفلسطيني

رام الله-وطن للأنباء-حمزة السلايمة: يواصل موقع "فيسبوك" سياساته في محاربة المحتوى الفلسطيني، عبر إغلاق العديد من الصفحات والحسابات بزعم مخالفة سياسة النشر المتبعة من قبل الموقع.

وسجل خلال الأيام الماضية حذف "فيسبوك" 6 صفحات فلسطينية منها "صفحة وكالة صفا، وفلسطين نت، والغرباء للفن الاسلامي، والمغازي لايف".

الرفاعي: 500 صفحة اغلقت منذ بداية 2018

وحول ذلك قال منسق مركز "صدى سوشال" اياد الرفاعي لـ"وطن للأنباء"إن"فيسبوك" يعمل جاهداً خلال الفترة الأخيرة من أجل محاربة واستهداف المحتوى الفلسطيني، حتى بلغ عدد الصفحات والحسابات التي تم اغلاقها منذ بداية عام 2018 أكثر من 500 صفحة".

وبين أن "فيسبوك" يخضع بشكل مباشر لرغبات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وينتهج سياسة مزدوجة ففي الوقت الذي يترك فيه الصفحات الإسرائيلية تحرض ليل نهار ضد الفلسطينيين فانه يغلق الصفحات الفلسطينية .

وقال الرفاعي إن "النشطاء الفلسطينيين يستعدون لاطلاق حملة جديدة بداية شهر آذار المقبل ضد سياسة "فيسبوك" تتضمن مقاطعة النشر لمدة زمنية محددة"، داعياً الجميع للتفاعل معها .

وكان نشطاء على مواقع التواصل أطلقوا حملة تغريد الشهر الماضي تحت وسم (#FBfightsPalestine)، لرفض سياسة "فيسبوك" تجاه المحتوى الفلسطيني كأولى الخطوات ضد إجراءات فيسبوك الأخيرة.

ناشف: على الحكومة والمجتمع المدني الضغط على "فيسبوك"

من جانبه قال مدير مركز حملة المختص في مضمون النشاط على الشبكات الاجتماعية نديم ناشف، إن"سياسة "فيسبوك" ليست موحدة لمستخدميها حول العالم، وأن "فيسبوك" تُطوع سياستها حسب الحكومة القوية، مستشهداً بحالة كاشمير والهند، والروهنغا وحكومة مينمار، وكذلك فلسطين" .

وبين أن شركة "فيسبوك" تخضع لابتزاز الحكومات القوية خوفاً من حجب موقعها، أو اتخاذ اجراءات ضدها، كما يحدث مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي .

وشدد ناشف في تصريحات لـ"وطن للأنباء" أن "فيسبوك" تترك للنشطاء الإسرائيليين حرية مهاجمة الفلسطينيين والتحريض ضدهم دون ان تتخذ اي اجراءات بحقهم، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سياسة "فيسبوك".

كما طالب ناشف الجهات الفلسطينية الحكومية الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني بان يكون لها تأثير اكبر في هذا المجال، والتواصل مع إدارة فيسبوك ومحاولة الضغط عليها كي تتوقف عن استهداف المحتوى الفلسطيني .