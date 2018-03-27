الاعلام العبري: ترامب لن يحضر لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

وطن للأنباء-وكالات: ذكرت القناة الثانية العبرية بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يحضر في شهر مايو المقبل لافتتاح السفارة الامريكية في القدس.

ووفقاً للقناة، فإنه وبعد تدخل وزير مالية الاحتلال، موشيه كحلون فقد اعلنت اللجنة القطرية للبناء والتخطيط في بلدية الاحتلال بالقدس بأنها ستقدم اعفاء من الرسوم لإقامة بنى تحتية وسور وممر للهروب خاصة بمبنى السفارة الامريكية بالقدس، وبذلك لن يتم تأجيل نقل السفارة في شهر مايو المقبل.