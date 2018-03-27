فيديو| لحظات تحبس الأنفاس .. رضيع يحبو وسط شارع مزدحم بالسيارات في فيتنام

وطن للأنباء-وكالات: التقطت كاميرا أحد سائقي السيارات فيديو لرضيع يحبو على طريق سريع في محافظة كوانغ ننه شمالي فيتنام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الحادثة حصلت على أحد الطرق السريعة، عندما تفاجأ سائق شاحنة بطفل يزحف عبر طريق سريع. فقام مباشرة بتخفيض سرعة سيّارته، ونبّه أصحاب السيارات الأخرى لكي يتوقفوا.

وعندما توقف السائق أمام الرضيع ونزل من شاحنته لالتقاطه، ظهرت والدته وحملته مبتعدة به عن الشارع المزدحم، بحسب الخبر والفيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية.