جرافات الاحتلال تهدم منزلا في الولجة جنوب غرب القدس

رام الله- وطن للأنباء: هدمت جرافات بلدية الاحتلال بالقدس فجر اليوم الأربعاء، منزلا في قرية الولجة جنوب غرب القدس بزعم البناء دون تراخيص، حيث اقتحمت قوات معززة من الشرطة القرية وحاصرت المنزل وشرعت بهدمه.

واقتحمت جرافات الهدم وتحت حراسة من شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة قرية الولجة، وشرعت بهم منزل المواطن نادر محمود أبو خيارة 180 متر قيد الانشاء، وكذلك مقبرة لعائلة عبد ربه فيها خمسة قبور، وجدران استنادية للمواطن فايز عمر؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار الناشط الشبابي ابراهم عوض الله لـ(وفا)، إلى أن الاحتلال سلم اخطارات في السابق لمن تم هدمه، موضحا أن منطقة عين جويزة تتعرض الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال الذي طال عددا من المنازل بالهدم، في سياسة تهدف إلى تهجير السكان لأطماع استيطانية.