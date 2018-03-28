وفد سنغالي برفقة مستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس- وطن للأنباء: اقتحم وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، من جهة باب المغاربة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي اقتحموا الأقصى، مع مستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشارت أن الوفد والذي يضع على ملابسه علم دولة الاحتلال والسنغال، دخلوا قبة الصخرة والمصلى القبلي بالقوة يرافقهم صحفي ومصور اسرائيلي.

وأضافت المصادر أنه جرى احتكاك بينهم وبين حراس المسجد الأقصى بسبب دخولهم عنوة.