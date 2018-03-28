محيسن: الرئيس اجتمع بأمناء سر الأقاليم وأطلعهم على المستجدات

رام الله- وطن للأنباء: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الشمالية جمال محيسن ان الرئيس محمود عباس اطلع وفدا من مفوضية المنظمات الشعبية، ومفوضية التعبئة والتنظيم وأمناء سر الأقاليم، ومسؤول الشبيبة الفتحاوية على اخر المستجدات السياسية.

واضاف محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ان الوفد اكد دعمه الكامل للرئيس بخصوص اليات مواجهة سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية...

واكد محيسن ان الإدارة الاميركية اخرجت نفسها من رعاية عملية السلام وانها ليست منحازة لإسرائيل فقط وانما تشن عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه وان القيادة تريد عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه الية دولية متعددة الاطراف لحل القضية الفلسطينية..

وبين محيسن ان المطلوب الان تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على طي صفحة الانقسام مطالبا "مصر بالضغط على حماس لتسلم كل امور القطاع لحكومة الوفاق او ان تتحمل حماس مسؤولية اختطاف غزة".