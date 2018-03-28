صور | تصادم طائرتين إسرائيلية وألمانية

وطن للأنباء- وكالات: اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا" للطيران وهي تسير إلى الوراء عند خروجها من موقفها في مطار تل أبيب، الأربعاء، بطائرة تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط جرحى، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية.

وتابعت المصادر نفسها، أن ذيل طائرة الإيرباص الألماني اصطدمت بطائرة البوينج الإسرائيلية المتوقفة قربها ما ألحق بعض الإضرار بالطائرتين لكن دون أن يصاب أي من الركاب بجروح.

وفتحت السلطات الملاحية تحقيقا حول الحادث، بحسب المصادر نفسها دون إعطاء تفاصيل.

(أ ف ب)