مجلس حقوق الإنسان يعقد ندوة حول الأسرى الفلسطينيين

وطن للأنباء- وكالات: شاركت الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال "تضامن" في الجلسة 37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

وعرض المنسق العام للحملة فهد حسين أمام المجلس وضع الأسرى القانوني، شارحاً بالأرقام و الإحصائيات أحوال الأسرى خاصة الأسيرة اسراء جعابيص.

من جانبه، ألقى منسق تضامن في أوروبا أحمد ابو النصر كلمة أمام المجلس في البند الخامس عرض فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مركزاً على قانون إعدام الأسرى، و مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال لعدم امتثاله للقرارات الدولية.

كما نظمت تضامن ندوة حول اعتقال الأطفال الفلسطينيين ترأسها أحمد ابو النصر و شارك فيها السيدة هنادي سرحان زوجة الأسير سامر سرحان وأم لثلاثة أطفال أسرى حيث تحدثت عن معاناتها كأم مارست الحبس المنزلي بحق أطفالها و الأثار النفسية السيئة المترتبة على ذلك، كما تكلم الأسير السابق أحمد فراسيني عن تجربته الاعتقالية والتعذيب الذي تعرض له.

وخلال الندوة طالب حسين من المجلس الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن كل الأطفال الأسرى ما دون 18 عاماً.

وزار وفد "تضامن" مقر البعثة الفلسطينية في جنيف بهدف التنسيق و التعاون، كما زار مقر الصليب الأحمر وتم تسليمهم نسخة من تقرير الأسرى خلال العام 2017 و تم بحث قضية الأسيرة المصابة إسراء جعابيص.

وتشارك "تضامن "كل عام في هذه المنتديات الدولية بهدف إيصال صوت الأسرى الى العام ونشر رسالتهم وحشد التضامن الدولي معهم.