بحضور السفير الاندونيسي في الاردن.. توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق ووقفية القدس ومؤسسة وافا لتنفيذ مشاريع لدعم القدس

رام الله- وطن للأنباء: تحت رعاية وحضور السفير الاندونيسي في الاردن وفلسطين السيد (اندي رحما نيتو ) وقع يوم أمس، اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وافا الأندونسيسة، ممثلة برئيس مجلس الأدارة عز الدين سوسوانتو وصندوق ووقفية القدس ممثلا برئيس مجلس الإدارة المهندس منيب رشيد المصري، حيث بدأت مراسم التوقيع بكلمة ترحيبة من سعادة السفير أندي رحمة رحب بها بالحضور، مؤكدا عمق العلاقة الأندونيسية الفلسطينية ومكانة القدس في قلوب الشعب والحكومة الإندونيسية.

وبارك السفير الاتفاقية الموقعة داعيا لتعزيز الشراكة وترجمتها إلى مشاريع عملية لدعم أهل القدس، ودعى السفير إلى توسعة وتعزيز العمل المشترك لحماية القدس.

من جهته شكر رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس المهندس منيب رشيد المصري جمهورية اندويسيا رئاسة وحكومة وشعبا، على كل الجهود والدعم الذي تقدمه جمهورية أندونيسيا لفلسطين وتحدث المصري عن صندوق ووقفية القدس وبرامجه، وعن ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة شرسة، وما تحتاجه من دعم ومساندة، موجها خطابه للأمة الإسلامية والعربية لحشد كل الموارد لدعم القدس، داعيا إلى إطلاق حملة عالمية تبدأ بإندونيسا لنصرة القدس.

وأشاد المصري بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني ووصايته على المقدسات، وما يقدمه الشعب الأردني ولجنة فلسطين النيابية من تضامن ودعم دائم لفلسطين.

وعبر المصري عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع مجموعة وافا الدولية.

أما رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى سعود فقد بارك هذه الاتفاقية وكل الجهود لدعم مدينة القدس مؤكدا أن كل الشعب الأردني يقف وراء قيادته الهاشمية معتزين بجهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية، ودعى السعود للبناء على هذه الاتفاقية وتكثيف الجهود لنصرة القدس.

من جهته تحدث عز الدين سوسوانتو رئيس مجموعة وافا الدولية عن برامج المؤسسة في فلسطين مؤكدا حرص المؤسسة على توسيع برامجها في فلسطين، وتحديدا في القدس المجموعة وتعزيز الشراكة مع صندوق ووقفية القدس لخدمة المدينة المقدسة.

أما المستشار الأول بسفارة دولة فلسطين فقد اعتذر عن مشاركة السفير عطا خيري لظروف صحية مباركا هذه الاتفاقية لدعم القدس وشاكرا اندونيسيا على دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية هذا وحضر حفل التوقيع ومستشار أول لسفارة دولة فلسطين وشاهر أبو غربية مدير مكتب فلسطين لمؤسسة وافا محيسن العطاونة والمدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي والدكتور عرفات الديسي ومحمد الخالدي وطاقم مؤسسة وافا وأحمد النوباني المدير المالي لصندوق ووقفية القدس. يذكر أن الاتفاقية تنص على تعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التعليم ، الصحة ، تحسين ظروف السكن والتمكين الإقتصادي.