خريشة: إحالة موظفين للتقاعد القسري يعتبر هدراً للمال العام

رام الله- وطن للأنباء: اعلن الدكتور حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي عن تضامنه الكامل مع مطالب الموظفات والموظفين المحالين قسرا وظلما على التقاعد.

واستهجن خريشة في بيان صحفي، وصل وطن للأنباء الأربعاء، ان "يتم تقاعد عدد من الموظفين والذين امضوا اقل من عشره سنوات في الخدمة". معتبراً ذلك هدرا للمال العام وتجاوزا للقانون الفلسطيني.

وطالب "بضرورة تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة اوضاعهم ضمن مدة زمنيه محدده حفاظا على كرامتهم وحقوقهم". ودعا الى محاسبة كل من اساء بحقهم.

واكد تضامنه مع حملة مناصرة ( المتقاعدين قسرا ) وثمن جهودهم الرائعة في متابعة ذلك.