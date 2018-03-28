نتنياهو يدفع للمصادقة على قانون منع الأذان

رام الله- وطن للأنباء: قالت القناة الإسرائيلية السابعة ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اوعز الى رئيس الائتلاف الحكومي لتحفيز قانون منع الاذان ( يسمونه في الكنيست، قانون المؤذن) بطرحه للتصويت النهائي مع بدء الدورة الصيفية للكنيست.

وتنص مسودة مشروع القانون على منع الاذان من الحادية عشرة مساءا وحتى السابعة صباحا في المناطق المختلطة، اي التي يسكنها عرب ويهود. وفيما تتجند اغلبية يمينية في الكنيست لصالح هذا القانون فان حزبا متدينا هو "يهدوت هتوراة" قد لا يصوت مع القانون حيث قال زعيم هذا الحزب ان التصويت المبدئي مع القانون كان خطأ.