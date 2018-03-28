الأسير عمر الكسواني يتوقف عن شرب الماء ومحكمة الاحتلال تمدد اعتقاله للمرة الثالثة

رام الله- وطن للأنباء: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مأمون الحشيم اليوم الأربعاء "إن المعتقل عمر الكسواني من بلدة بيت اكسا أبلغ قاضي محكمة الاحتلال في "عوفر" "أنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي أعلن عنه منذ ثمانية أيام، وأنه توقف عن شرب الماء منذ يوم أمس احتجاجاً على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "المسكوبية"، والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة ومتتالية بالإضافة إلى حرمانه من النوم."

وأضاف المحامي الحشيم أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة ستة أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.

وأشار المحامي الحشيم إلى أن أمر المنع من لقاء المحامي ما يزال قائماً بحق المعتقل الكسواني وذلك حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.

يُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت اُختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار الجاري.