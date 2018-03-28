الشرطة تضبط (26) قطعة يشتبه انها اثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

رام الله- وطن للأنباء: ضبطت الشرطة (26) قطعة يشتبه انها اثرية والقت القبض على شخص في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لفرع شرطة السياحة والاثار حول حيازة شخص من محافظة نابلس لمواد يشتبه انها اثرية ومتواجد داخل مدينة جنين .

وبرصد ومتابعة لحركة الشخص المذكور تحركت قوة من شرطة السياحة الى مكان تواجده في مدينة جنين وتم القاء القبض عليه وضبط بحوزته (19) قطعة معدنية و(7) قطع يشتبه انها اثرية متنوعة ما بين (ختم وخاتم وراس حربه وخنجر) يشتبه انها اثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة، وبسماع اقواله افاد انه حضر لمحافظة جنين من اجل بيعها.

واكد البيان، بانه تم التحرز على المضبوطات واحالة الشخص المذكور والمضبوطات الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً.