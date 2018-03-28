غزة: لجان الرعاية الصحية تستنفر طواقمها وتعلن الجهوزية استعدادا لمسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: أعلن اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة، حالة الطوارئ بكافة مراكزه في القطاع، استعدادًا لمسيرة العودة المليونية المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل، باتجاه الحدود الشرقية للقطاع، في ذكرى يوم الأرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد رائد صباح في بيان صحفي "من منطلق الواجب الوطني والمساهمة في إنجاح مسيرة العودة استنفر الاتحاد كافة طواقمه في مدن القطاع للاستعداد لهذا اليوم، والمشاركة بفاعلية في النقاط الطبية التي ستقام على الحدود والتعامل مع أي طارئ قد يحدث، بما فيها الإصابات وحالات الاختناق بالغاز التي ربما تحدث هناك".

وأوضح أن طواقم الاتحاد ستتواجد في أماكن التجمعات التي تم تحديدها من قبل اللجنة الوطنية العليا للمسيرة، وسيتم تزويدهم بكافة الوسائل والأدوات الطبية للتعامل مع أي إصابات قد تحدث نتيجة سلوك جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين.

ودعا الاتحاد المتطوعين ممن يجدون لديهم الخبرة والقدرة والرغبة للانضمام لطواقمه الصحية في كافة الأماكن التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية في مناطق التماس على الحدود.

وأعرب صباح عن أمله بأن تحقق مسيرة العودة نجاحها في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، وهي توصيل رسالة للعالم الحر والمجتمع الدولي أنه كفى للحصار الذي استمر 12 عامًا، وأنهك الشعب الفلسطيني وقتل الأمل في نفوس الأجيال بالمستقبل، وخاصة جيل الشباب، ناهيك عن الفقر وانعدام فرص العمل وأي شكل من أشكال الاستقرار النفسي والاجتماعي والسياسي.