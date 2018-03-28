حزب الشعب يدين لقاء وزير العمل الفلسطيني مع الوزير في حكومة الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: عبر حزب الشعب عن إدانته الشديدة للاجتماع الذي عقده بوساطة ألمانية وزير العمل في الحكومة الفلسطينية مأمون ابو شهلا مع وزير العمل في حكومة الاحتلال "حايم كاتس".

وأوضح الحزب في تصريح صحفي، إن عقد اللقاء بحد ذاته مرفوض كونه يتعارض مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تؤكد على ضرورة قيام الحكومة بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال انطلاقاَ من اننا شعب خاضع للاحتلال، بينما ما يجري من لقاءات يَصْب في إطار تعميق العلاقة معه وبما يخالف قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية.

وأضاف الحزب: إن عقد مثل هذا اللقاء وفِي مدينة القدس المحتلة والتي تمثل ساحة الاشتباك الرئيسي مع الاحتلال المدعوم أمريكيا وتحت سقف اعلان "ترامب" الخاص بالقدس، يحمل إشارات خطيرة تتطلب الوقوف أمامها بجدية، خاصة وأنها تسهم في أضعاف الموقف الرسمي الفلسطيني المعلن في مواجهة اعلان "ترامب"، علاوة على انها تزيد من حجم الهوة وانعدام الثقة بين ما تعلنه القيادة وما يجري ممارسته على الارض.