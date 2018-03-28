أمن غزة ينشر فيديو من حادث تفجير موكب الحمد الله

غزة- وطن للأنباء: تحت عنوان "ترقبوا" نشر الأمن الداخلي في غزة، على صفحته ب"فيسبوك" اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قصير "برومو" يتضمن مشاهد لم تنشر من قبل متعلقة بحادث تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والاشتباك الذي حصل مع المتهم الرئيس بتنفيذ الهجوم والذي أدى إلى مقتله ومقتل أحد مساعديه ومقتل ضابطين من جهاز الأمن الداخلي في القطاع.

ويتضمن الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة، الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.