الإحصاء يعلن عدد سكان فلسطين داخل اراضي 1967

رام الله- وطن للأنباء: تسلم الرئيس محمود عباس في مقره برام الله، ظهر اليوم نتائج التعداد العام الثالث للسكان والمنشآت في فلسطين، من علا عوض، رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وذلك بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد ا لاوروبي في فلسطين وعدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين.

واستعرضت السيدة عوض عددا من المؤشرات الإحصائية من أهمها:

ان عدد السكان في الأراضي المحتلة عام 1967 قد بلغ 4.978 مليونا من بينهم 2.881مليونا في الضفة الغربية و 1.899 مليونا في قطاع غزة. وأشارت الى ان عدد السكان في هذه المنطقة التي تشمل القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة، كان عام 1997( التعداد الأول) 2.896 مليونا.

وقالت ان الخليل هي اكبر محافظة في الضفة والقطاع ويصل عدد سكانها 711 ألفا، تليها القدس بـ 435 ألفا في حين ان أريحا هي الأقل سكانا بحوالي 50 ألفا.

وقالت ان نصف السكان هم دون سن السابعة عشرة، في حين ان البطالة وصلت الى 26 بالمئة

وان حجم الاسرة الفلسطينية انخفض الى 5 افراد هبوطا من اكثر من سبعة افراد في التعداد الأول.

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