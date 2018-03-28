سيد بوتين: انت لست بحاجة للرد

وطن للأنباء:كتب: بيتر كونيغ

سيد بوتين، لستَ بحاجةٍ للردّ على الشتائم القادمة من الغرب، لأنها ليست أكثر من شتائم بذيئة. إن هذا الافتراء الوقح الذي وجّهه لكم بوريس جونسون ليس سوى شتيمة بائسة. لستَ بحاجة للرد على هذا السلوك. استخلص العبر.

عزيزي السيد بوتين، عزيزي السيد لافروف، اتركوهم! اتركوهم يصرخون. اتركوهم يتعفّنون في جنونهم. ليكن ردّكم على المملكة المتحدة ليس بالأقوال، بل بالأفعال والأعمال الحاسمة. أغلقوا سفارتهم. امنحوا العاملين فيها مهلة أسبوع لمغادرة بلدكم، بعدها أغلقوها بالشمع الأحمر على نفس الشاكلة التي قامت بها واشنطن بإغلاق قنصلياتكم في واشنطن وسان فرانسيسكو، منذ أقلّ من عامٍ مضى. لم تنسوا ذلك بالتأكيد. إذن أعطوا بكل كرمٍ الرعايا البريطانيين (الموجودين في روسيا) مهلة شهر كي يوضّبوا حقائبهم ويغادروا بلدكم الجميل- وهو أمر ممكن، وهو ما تطلبه واشنطن من الحكومات التابعة لها في جميع أنحاء العالم بخصوص العمال الأجانب الكوريين الشماليين. احظروا أي تجارة مع المملكة المتحدة، أو مع الغرب كله، جمّدوا الحسابات والممتلكات الغربية في روسيا، لأن ذلك هو أول شيء يفعله اللصوص الغربيون، حين يجمّدون الأموال الروسية في الخارج. إن السرقة في دمهم.

سيد بوتين، لستَ بحاجةٍ للردّ على تهجّماتهم الرثّة البذيئة، وعلى افتراءاتهم وأكاذيبهم. أنتم، وروسيا أيضاً، أعلى من مستوى هذه الحثالة الغربية. اقطعوا جميع علاقاتكم مع الغرب. لديكم الصين، دول منظمة شنغهاي، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن روسيا جزء من مشروع طريق الحرير الجديد الذي بادر إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ- مشروع للنمو يقدر بآلاف المليارات سوف يجلب الازدهار، ينطلق من الصين ويربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية- مشروع يتضمن إنشاء البنى التحتية والتجارة وخلق مئات الملايين من فرص العمل اللائقة وتطوير ورعاية العلم والثقافة، الأمر الذي سيخلق حياة كريمة لمئات الملايين من الناس.

ما الذي قد يفعله الغربيون حين يجدون فجأة أنه لم يعد لديهم من عدوّ لأن هذا العدوّ قرّر أن يتجاهلهم وأن يأخذ قسطاً من الراحة؟ إن الصين سوف تنضمّ إليكم. كل ما عدا ذلك، أي الرد، والتبرير، والتفسير، ونفي الأكاذيب الأكثر شناعة، ومحاولة ردّهم إلى جادة الصواب، ليس إضاعة للوقت فحسب بل إنه انتحار سياسي. لن تنجحوا أبداً لأن الغرب يهزأ من الحقيقة- وقد برهن عن ذلك منذ ألفي عام وأكثر. وخلال هذا الزمن الطويل لم يدخل إلى روح الغرب الجماعية مثقال ذرّة من الضمير. لا يمكن الوثوق بالغرب. نقطة انتهى.

ترجمة: علي إبراهيم

*الكاتب بيتر كوينغ: محلل اقتصادي وجيوسياسي سويسري. موظّف سابق في البنك الدولي، عمل في مختلف أنحاء العالم في مجالات البيئة ومصادر المياه. يكتب بشكل منتظم للعديد من المواقع الإلكترونية وله العديد من المؤلفات.



