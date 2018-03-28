محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الشيخ صلاح والنيابة تستأنف

وطن للأنباء: أصدرت المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة ظهر الأربعاء قرارًا بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، في حين قررت النيابة الإسرائيلية الاستئناف على القرار.

وذكر موقع "والا" العبري أن النيابة الإسرائيلية قدمت استئناف على القرار، إذ سيتم إعطاء القرار في الاستئناف يوم غد الخميس.

واعتقل الشيخ صلاح في شهر آب من العام الماضي بتهمة التحريض على الإرهاب ولا زالت المحاكمة ضده مستمرة منذ ذلك الحين.