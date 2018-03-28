نادي الاسير يفند تصريحات ليبرمان بشأن مخصصات الاسرى

رام الله - وطن للأنباء: تواصل حكومة الاحتلال تحريضها المستمر على مخصصات الاسرى والشهداء والجرحى التي تلتزم بها منظمة التحرير، معلنة استعدادها لمحاربتها.

وتشن اسرائيل حملة تحريض منذ سنوات ضد تلك المخصصات ارتفعت وتيرتها مؤخرا مستغلة تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، وهو الذي تبنى الرواية الاسرائيلية.

وكان الكونغرس قد اقر مؤخرا قانون لاحتجاز اموال المساعدات الفلسطينية، طالما استمرت في دفع مخصصات الاسرى والشهداء.

وزير الحرب في حكومة الاحتلال افيغدور ليبرمان قال اليوم الاربعاء ان اسرائيل ستضع خطة لمواجهة القرار الجديد الذي اتخذه الرئيس محمود عباس والذي وصفه افغدور لبرمان " بالتحايل" بشأن مخصصات الاسرى .

وقال ان السلطة الفلسطينية بدأت بتحويل المخصصات الى عائلات الاسرى بصورة مباشرة، أي نقدا وان ذلك لن يكون مقبولا على إسرائيل.

من جانبه نفى رئيس نادي الاسير قدوره فارس في حديث لوطن للانباء ادعاءات ليبرمان، قائلا "بالنسبة لنا صرف مخصصات الاسرى والشهداء محكوم بالقانون، ولذلك فأن الصرف يتم وفق قانون وليس وفق مزاج اي احد .

واضاف فارس ان صرف مخصصات الاسرى مسالة مبدأ لم يشوبها اي تغيير، وليبرمان لا يستند في تصريحه الى معلومات او قرارات اتخذت لدى السلطة الفلسطينية.

واكد فارس ان تحويلات الاسرى تتم من خلال البنوك وبشكل رسمي والية معروفة، وهي ستستمر بشكل طبيعي لانها محكومة بقانون وتستند لموقف يجمع عليه كل القوى والمنظمات والفصائل باعتباره حق طبيعي لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى وهوا لن يمس.

واشار فارس الى ان اسرائيل تلجأ لاثارة مخصصات الاسرى من اجل وضع عراقيل مع كل مرة يطلب منها وقف جرائمها واعتداءاتها واستيطانها لانها تريد ان تكون معنا في نفس المستوى ولذلك تطالب المجتمع الدولي للضغط علينا ومطالبتنا بالتوقف عن دفع رواتب الشهداء والاسرى.

واضاف فارس ان الاحتلال يحاول وسم النضال الفلسطيني بالارهاب والضغط على منظمة التحرير لوقف تلك المخصصات للاسباب التي تزعمها اسرائيل، ولذلك فأن الاستجابة لاسرائيل يعني موافقة ضمنية من قبلنا ان ادعاءها صحيح وان الاسرى ارهابيين وهم في حقيقة الامر رموز كفاح ومناضلين .