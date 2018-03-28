الاحتلال يستولي على خيام لمزارعين غرب بيت لحم

وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خمس خيام لمزارعين في بلدة نحالين، غرب بيت لحم .

وأفاد نائب رئيس بلدية بيت لحم هاني فنون لـــ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها مركبة شحن، اقتحمت منطقة "عين فارس" غرب البلدة، وازالت الخيام، التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدعم المزارعين، واستولت عليها وانسحبت من المكان .

وبيّن أن مربي الأغنام كانوا يستخدمون هذه الخيام كمأوى للمواشي، في اطار الجهود التي تبذلها البلدية وهيئة مقاومة الجدار، لتعزيز صمود المواطنين في تلك المنطقة، التي تتعرض لمضايقات وانتهاكات يومية على يد الاحتلال ومستوطنيه.