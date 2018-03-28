الاحتلال يزعم اعتقال شاب تسلل عبر الحدود شمال غزة

وطن للأنباء-وكالات: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تسلل شاب عبر الحدود شمال قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة.

وقالت القناة العبرية السابعة إن شاباً من قطاع غزة تسلل إلى شاطئ زيكيم جنوب مدينة عسقلان، وتم اعتقاله ونقله إلى التحقيق.

يشار إلى أن هذه الحالة هي الثالثة خلال يومين بعد زعم الاحتلا تسلل 3 شبان من حدود جنوب القطاع إلى منطقة أشكول، وآخرين تسللوا عبر حدود شرق غزة وحاولوا إشعال النار بإحدى آليات الحفر الإسرائيلية.