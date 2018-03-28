الاحتلال يزيل لوحات ارشادية في الموقع الأثري في سبسطية

رام الله - وطن للأنباء: ازالت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، لوحات ارشادية في الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق نار كثيف وشرعت بإزالة لوحات ارشادية وضعتها البلدية باللغتين العربية والانجليزية لمساعدة الزوار والسياح للاستدلال على المواقع الاثرية في البلدة.

وأشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد هددت البلدية بإزالة هذه اللوحات الارشادية ما لم تقم بإضافة اللغة العبرية الى جانب اللغتين العربية والانجليزية.

وتتعرض بلدة سبسطية وخاصة المواقع الأثرية لاعتداءات متكررة فيها من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها قيام الاحتلال أمس الثلاثاء بأعمال تجريف في تلك المنطقة.