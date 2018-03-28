نقابة السائقين في غزة لـوطن: سنقوم بنقل الجماهير للمشاركة بمسيرة العودة

رام الله - وطن للأنباء: قال جمال جراد نقيب السائقين في غزة، لـوطن للأنباء، أن نقابة السائقين لن تخضع لتهديدات الاحتلال ومخابراته وستقوم ينقل المواطنين من كافة المناطق الى نقاط التماس مع الاحتلال للمشاركة في مسيرات العودة.

وكانت مخابرات الاحتلال قد هددت عدد من سائقي قطاع غزة من المشاركة في نقل المواطنيين للمشاركة في مسيرة العودة.

وأوضح جراد، ان مخابرات الاحتلال قامت بالاتصال على سائقي الحافلات الكبيرة وهددتهم بعوائلهم، اي بعدم السماح لاي مريض او مصاب من عائلاتهم بالمرور من المعابر للعلاج في مستشفيات القدس او الداخل المحتل، وهددتهم ايضا بسحب باصاتهم.

وأضاف جراد، "سياسية الاحتلال لن تبعدنا ولن تثنينا عن المشاركة في الزحف الى نقاط التماس، وفلسطين تستحق التضحية"، مؤكدا ان الحافلات ستقوم بنقل المواطنيين الى الحدود.

وتخشى سلطات الاحتلال من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة القادم، مع انطلاق مسيرة العودة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 48، حيث قرر جيش الاحتلال نشر عدة كتائب وعشرات القناصين بهدف منع المحتجين الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني.